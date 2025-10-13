História do cônsul Aristides de Sousa Mendes é lembrada em livro ilustrado

"A inspiradora história de Aristides -- Um herói do mundo inteiro" foi escrito pela autora norte-americana Elizabeth Brown e desenhado pela anglo-colombiana Melissa Castrillón, saiu em setembro em inglês, pela Chronicle Books, e chega no dia 20 ao mercado português pela Penguin Random House, na chancela Liliput.

O livro ilustrado foca-se num período específico da vida de Aristides de Sousa Mendes, aquele pelo qual ainda hoje é recordado: Quando o cônsul português, desobedecendo ao regime ditatorial de Salazar, concedeu visto a milhares de refugiados, em particular judeus, nos anos 1940, durante a segunda Guerra Mundial.

"É uma história importante para os leitores mais novos de hoje, porque é uma figura e um acontecimento importante que ainda pode ajudar a compreender algumas das questões atuais que o mundo enfrenta", sublinhou a escritora.

Para Elizabeth Brown, que se estreou na escrita para os mais novos com este livro, a história de Aristides de Sousa Mendes prova "como uma pessoa pode fazer a diferença na vida dos outros".

No livro, as autoras recordam o caráter filantropo de Aristides de Sousa Mendes, que "abria a cozinha da sua casa às crianças da aldeia" em Portugal -- a Casa do Passal, em Carregal do Sal -, e a generosidade no consulado em Bordéus (França), onde acolheu e atribuiu vistos, tantos quantos pôde, a famílias inteiras.

"Quanto mais tinta saísse da sua caneta, mais vidas conseguiria salvar. Encurtou a sua assinatura para Mendes, na esperança de fazer a tinta durar o suficiente para salvar todas as pessoas", escreveu Elizabeth Brown.

As autoras recordam ainda que o cônsul português acabou preso, acusado de desobediência a Salazar, foi impedido de trabalhar e acabou por ele próprio e a família depender de solidariedade para viver.

Nesta história de solidariedade e empatia, Elizabeth Brown acrescentou um resumo biográfico informativo e uma cronologia sobre a vida de Aristides de Sousa Mendes, incluindo as condecorações póstumas e os esforços dos descendentes em fazer reconhecer internacionalmente o nome do diplomata português.

À Lusa, Elizabeth Brown explicou que se interessa pela História relacionada com a Segunda Guerra Mundial e que andava a fazer pesquisas para publicar um livro de não-ficção para crianças quando soube da história de Aristides de Sousa Mendes, numa altura em que a família estava a preparar a recuperação da Casa do Passal, agora transformada em Casa Museu.

Sobre o trabalho de pesquisa para o livro, a autora contou que entrevistou descendentes de refugiados salvos pelo diplomata português, consultou entrevistas, recortes de imprensa e bibliografia sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, contando com apoio da Fundação Aristides de Sousa Mendes.

Sobre o diplomata português, em 2007, o desenhador José Ruy lançou a banda desenhada "Aristides de Sousa Mendes: Herói do Holocausto" e, em 2015, José Jorge Letria escreveu e Alex Gozlbau ilustrou "Aristides de Sousa Mendes: Um homem de coragem".

Estes dois livros estão recomendados pelo Plano Nacional de Leitura.