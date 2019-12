História ficcional sobre juiz Neto de Moura nos novos projetos de Tiago Rodrigues

Apresentado no site do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) como um trabalho cujo lema é "usar o teatro para ensaiar a vida", a peça "Catarina e a beleza de matar fascistas", encenada por Tiago Rodrigues, vai estrear-se em 28 de maio, em Viena, no Wiener Festwochen, e conta a história ficcional de um rapto, envolvendo um juiz português bem real: Neto de Moura.

O espetáculo, que está ainda em processo de criação, seguirá depois para Lisboa, onde estará em cena entre os dias 04 e 14 de junho de 2020, no TNDM.

"Catarina e a beleza de matar fascistas" é a história de um juiz português com um polémico historial de decisões a favor de homens que agridem mulheres, que é raptado por um grupo de atrizes e atores.

"Em `Catarina e a beleza de matar fascistas`, não estamos apenas a contar uma história que mistura realidade e ficção. Estamos a ensaiar o verdadeiro rapto que poderá ser levado a cabo depois de o termos imaginado no teatro. Em palco, Neto de Moura é interpretado por um ator, mas tudo o que vemos poderá acontecer ao verdadeiro Neto de Moura. Ou seja, o rapto é ficcional, mas apenas por agora", destaca o texto da peça, na página da programação do TNDM.

O espetáculo tem a coprodução de vários teatros europeus e contará com oito atores em palco: António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa, Rui M. Silva e Sara Barros Leitão.

"Please please please", que vai estar em cena nos dias 23 e 24 de abril no TNDM, integra-se no ciclo "Danço, logo existo" e resulta da colaboração entre Tiago Rodrigues, a coreógrafa francesa Mathilde Monnier e a coreógrafa hispano-suíça La Ribot.

Depois de se ter estreado no passado dia 5 de setembro no Théâtre Vidy-Lausanne, na Suíça, e antes ainda de chegar a Lisboa, o espetáculo vai fazer uma longa digressão europeia, seguindo depois para o Porto, em colaboração com o Festival Dias Da Dança (DDD).

"Please please please" aborda "a relação entre a norma social e as personalidades que escapam a essa norma", debruçando-se sobre a questão "o que fizemos para preservar este mundo?".

"Duas mulheres no palco dirigem-se aos seus filhos e filhas. É uma mensagem para as futuras gerações, uma mensagem do presente que é enviada no tempo, um diálogo sobre o mundo que está por vir, sobre a evolução do mundo e uma reflexão sobre uma possível e lenta extinção do planeta...", lê-se na sinopse da peça.

Trata-se de uma mensagem "para dizer o que fizemos e não fizemos para preservar este mundo, para que os ursos vivam, para que as abelhas vivam, para que um desastre não aconteça, para continuar a acreditar, para esperar...", acrescenta o texto.

O ator, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II foi hoje anunciado como o vencedor do Prémio Pessoa 2019.

"Ao atribuir-lhe o Prémio Pessoa 2019, o júri consagra uma carreira de excecional projeção dentro e fora do país, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas", afirmou hoje o presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, citando a ata da reunião dos jurados deste ano.

Tiago Rodrigues é o 33.º Prémio Pessoa, e o segundo mais novo de sempre.