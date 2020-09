"História Global de Portugal" vai ser publicada pelo Círculo de Leitores/Temas e Debates

A obra tem direção de Carlos Fiolhais, autor, entre outros, da "História da Ciência em Portugal", e de José Eduardo Franco, que dirigiu a Obra Completa do Padre António Vieira, e José Pedro Paiva, autor de "História da Inquisição Portuguesa".

Esta obra, publicada em parceria com a Temas e Debates, editora do grupo BertrandCírculo, apresenta o país como "o resultado de incontáveis dinâmicas de diálogo e de choque com outros lugares", observando factos e processos históricos, nos seus contextos globais.

Uma "síntese inovadora [na qual] encontramos uma visão aberta do nosso lugar no mundo", realça a editora.

Pelo Círculo será ainda publicado o `thriller` "Luz Negra", de Lisa Gardner, autora norte-americana de 49 anos, que já vendeu mais de 22 milhões de livros em todo o mundo, segundo o grupo BertrandCírculo que apresentou hoje o plano editorial, que espera cumprir até ao final do ano.

"Luz Negra" conta a história de Flora Dane, que passou 472 dias dentro de uma caixa de madeira, "num abismo de trevas, à mercê de um louco", adianta a editora.

"O Essencial da História do Mundo", de Bassir Amiri, do Institut des Sciences et Techniques de l`Antiquité, vai também ser publicado no âmbito da coleção "O Essencial", de três volumes, na qual constam "O Essencial da Medicina" e "O Essencial da Ciência".

"O Essencial da História do Mundo", segundo a editora, "responde a inúmeras perguntas: desde os grandes impérios da Antiguidade à queda da União das Repúblicas Socialistas Sovieticas (URSS), da Europa do imperador Carlos Magno à China do século XIX, passando pela fundação dos Estados Unidos, pelo longo caminho para as independências africanas, e analisa a evolução das grandes civilizações, a crescente importância da Índia, do Irão, da Rússia e do Brasil, decifrando a nova ordem do mundo que hoje se desenha".

No âmbito da apresentação `online`, feita hoje, das novidades editoriais do grupo, foram também revelados os próximos títulos das chancelas ArtePlural e 17X11.

ArtePlural, em setembro, publica a agenda que o escritor Paulo Coelho preparou para o próximo ano, "Encontros 2021", que "compila algumas das melhores frases do autor [brasileiro]", e obras de culinária: "Vegetariano com Peixe", de Jo Pratt, "Cozinha Vegetariana: Doces e Sobremesas", de Gabriela Oliveira, "Sushi Modoki - Mais de 50 receitas de sushi vegan" e "Receitas para Um Mundo Melhor", de Johan Rockström, Victoria Bignet e Malin Landqvist.

Pela 11X17, dedicada à edição de livros de bolso, está prevista, em setembro, a publicação de "Fim de Turno", o último livro da trilogia de "Sr. Mercedes", de Stephen King, "O Homem Mais Inteligente da História", de Augusto Cury, e "Curar as Cinco Feridas", de Lise Bourbeau.

Em outubro, serão publicados "Ato de Guerra", de Brad Thor, e "Como Jogar o Jogo da Vida", de Florence Scovel Shinn, e, em novembro, "Tu És Aquilo Que Pensas", de James Allen, e o "Guia Completo dos Chacras", de Andrea Judith.

O Grupo BertrandCírculo é composto pela Bertrand, Quetzal, Temas e Debates, Círculo de Leitores, Contraponto, Pergaminho, ArtePlural, GestãoPlus, Verso de Kapa e 11x17