Historiadora defende circulação de obras de arte entre Portugal e PALOP

"No que diz respeito à questão da devolução de obras de arte, em Portugal 54% [dos inquiridos na sondagem "50 Anos de Independências - A descolonização portuguesa e os seus legados"] dizem que se deveria devolvê-las", explicou a comissária executiva da estrutura de missão para as comemorações do quinquagésimo aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974.

Também em Angola e Cabo Verde - as duas nações em África onde foi realizada a sondagem - os inquiridos defenderam, ainda de forma mais expressiva, com 58% e 63%, respetivamente, que estas obras deveriam ser devolvidas.

"Eu penso que já foram iniciadas diligências nesse sentido [da devolução], desde logo iniciando um inventário dos materiais que efetivamente existem em Portugal e imagino que agora o passo será dialogar com as autoridades angolanas, moçambicanas, cabo-verdianas, são-tomenses e guineenses para ver como é que se pode processar essa devolução", declarou a historiadora.

No entanto, para a investigadora, especialista em História Contemporânea, mais interessante do que as devoluções propriamente ditas seria que se "alargasse a já existente rede de cooperação cultural e pudessem pôr-se a circular em Portugal obras destes países e nesses países obras portuguesas".

Questionada sobre se o termo "Descobrimentos" deveria ser reformulado na Historiografia portuguesa, Rezola explicou que a expressão interiorizou-se no imaginário português, mas que a população portuguesa sabe "que não se descobriu nada", que os territórios já existiam com as respetivas populações.

Para a professora universitária, a mudança de termo pode ser equacionada, mas seria mais interessante "debater todas as outras questões subjacentes a esse processo [de expansão] do que estar presos a uma palavra".

Relativamente às reparações históricas - que são precisamente o tema deste ano da União Africana -, a investigadora defendeu que a colonização foi um infortúnio, mas que a descolonização tem igualmente uma "enorme dimensão trágica".

Na opinião da historiadora, um dos caminhos que deve ser percorrido entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) é o da cooperação, "respeitando as soberanias, as independências, as individualidades de cada Estado, mas tirando partido da História comum que uniu os povos e que possui também aspetos positivos".

A sondagem "50 Anos de Independências - A descolonização portuguesa e os seus legados" surgiu de um trabalho feito entre maio e junho de 2025, em que foram realizados inquéritos em Portugal, Angola e Cabo Verde, com o objetivo de conhecer como os cidadãos destes países percecionam hoje os processos de descolonização, os seus legados e as relações atuais entre Portugal e os seus antigos territórios coloniais em África, segundo uma nota de imprensa da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril enviada à Lusa.

A investigação foi desenvolvida pelo CESOP [Centro de Estudos e Sondagens de Opinião] - Universidade Católica Portuguesa, em parceria com a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e a RTP.