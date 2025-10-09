Cultura
"hOLD". O envelhecimento, a dança e a transição no CCB
Mais do que uma etapa da vida, o envelhecimento é um fenómeno universal que se desdobra em múltiplas dimensões - física, psicológica, social e cultural. "hOLD" parte da experiência de duas bailarinas-intérpretes profissionais, ambas perto dos 50 anos, que propõem uma escuta sensível sobre a consciência de uma transição.
Entre o desejo de segurar o instante e a aceitação da inevitabilidade da mudança, esta peça investiga o envelhecer como campo fértil para a criação de novas narrativas e representações no futuro.
"hOLD" estreou-se em Famalicão e chega ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde fica até ao dia 12. Depois, volta a viajar pelo país e apresentar-se-á em Viseu, Albergaria-a-Velha, Marinha Grande, Moita e Lousã.