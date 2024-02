Hong Kong vai celebrar evento cultural de intercâmbios entre Oriente e Ocidente

O bairro de West Kowloon, na antiga colónia britânica, será o palco do evento, nos dias 25 e 26 de março, ao mesmo tempo que será inaugurada a Art Week (Semana da Arte) e a prestigiada feira internacional de arte Art Basel Hong Kong.

A diretora-geral da entidade organizadora, Betty Fung, disse que vão "participar no evento representantes de 10 dos 40 museus e centros de arte mais importantes do mundo", como o Museu Britânico, o Museu de Versalhes, o Museu de Arte Islâmica do Qatar e o Museu Nacional de Arte de Tóquio.

O objetivo do evento será "realçar o papel de Hong Kong como centro de intercâmbio cultural internacional entre o Oriente e o Ocidente", indicou à imprensa local.

As colaborações terão como objetivo eventos conjuntos entre museus de ambos os lados, de modo a que os custos de transporte, seguros e empréstimos possam ser divididos, acrescentaram.

"Não se trata apenas do que trazemos, mas também do que oferecemos. A nossa exposição [da artista japonesa] Yayoi Kusama foi a Espanha e recebeu entre 500 mil e 600 mil visitantes no Museu Guggenheim de Bilbau, batendo o seu recorde, e agora vai a Portugal", disse Fung.

Por outro lado, a responsável referiu que os participantes vão debater o impacto dos espaços artísticos nos aspetos sociais e económicos das cidades, bem como o potencial de tecnologias como a inteligência artificial no setor criativo.

Ao longo da semana cultural, o público poderá "ver as importantes mudanças que ocorreram recentemente na paisagem cultural de Hong Kong", afirmou Fung, com a abertura do Museu M+ e do Museu Palácio, bem como a reabertura de instituições como Tai Kwun, um centro cultural numa antiga esquadra policial, Central Market, uma zona de comércio e restauração, e o Museu de Arte de Hong Kong.