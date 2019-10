"Hotel Melancólico" de María Gainza vence Prémio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Com o título original "La luz negra", o romance teve a aprovação unânime do júri, que o considerou "uma grande metáfora da identidade da América Latina", uma obra "absorvente e quase detetivesca, uma prosa lúcida, impecável, inovadora e detentora de ironia, com personagens bem construídas, que aborda a falsificação".

A autora reflete sobre "a possibilidade de se conhecer a verdade, num mundo em que tudo nos parece falso e superficial", afirmou o júri, constituído pelos escritores e ensaístas Giovanna Rivero, da Bolívia, e Ana García Bergua e Rogelio Guedea, do México.

María Gainza, escritora e crítica de arte, antiga correspondente do jornal The New York Times em Buenos Aires, foi responsável pela coleção de arte da Editorial Adriana Hidalgo, e deu aulas de História e de Crítica de Arte no Centro de Investigaciones Artísticas e na Universidad Di Tella, na Argentina.

"Hotel Melancólico" sucedeu ao seu primeiro romance, "O Nervo Ótico", ambos editados em Portugal pelas Publicações Dom Quixote.

O livro agora premiado fala de falsificadores e falsários, "com personagens reais que parecem de ficção". A narradora, especialista na verificação da autenticidade de obras de arte, alerta para o facto de a sua atividade a ter transformado num "ser desconfiado".

No romance anterior, "O Nervo Ótico", María Gainza cruza gestos diários com quadros e seus autores, de El Greco a Picasso ou Mark Rothko. "É um livro de olhares: olhares dirigidos a pinturas e a quem as contempla".

O Prémio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz é "um reconhecimento da excelência do trabalho das mulheres nas Letras hispanas", atribuído desde 1993, tendo distinguido autoras como a argentina Ana Gloria Moya, a chilena Marcela Serrano e a espanhola Almudena Grandes.

María Gainza receberá o prémio no próximo dia 02 de dezembro, em Guadalajara.

A 33.ª edição da FIL, a decorrer na cidade mexicana, nos próximos dias 30 de novembro a 7 de dezembro, vai contar com mais de 800 escritores e 2.350 editores, de 47 países.

Afonso Cruz, David Machado, Luís Quintais, Patrícia Portela e a ilustradora Mariana a Miserável são alguns dos autores portugueses convidados a participar nesta edição da FIL, um ano depois de Portugal ter sido o convidado de honra, do segundo maior certame mundial do livro (a seguir à Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha).

Este ano, a Índia é o país convidado da FIL.