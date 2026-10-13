Humorista Miguel Góis estreia em novembro filme feito com telemóvel e "sete euros e meio"

Em comunicado, a distribuidora NOS Audiovisuais explica que "Conversa-Açorda" chega às salas de cinema "depois de ter sido concebido com recursos mínimos" e de uma forma "pouco ortodoxa", à qual o humorista chamou de "cinema indigente".

"Conversa-Açorda" é apresentado como "um filme de telemóvel sobre as especificidades da alma lusitana", sendo interpretado por várias pessoas "do humor, rádio e cinema portugueses".

O extenso elenco inclui Ricardo Araújo Pereira, Zé Diogo Quintela e Miguel Góis, do coletivo de humor Gato Fedorento, o ator Pêpê Rapazote, as atrizes Lúcia Moniz e Cleia Almeida, os humoristas Nuno Markl, Joana Marques, Guilherme Geirinhas, Luana do Bem, Insónias em Carvão, Cláudio Almeida e Manuel Cardoso e as radialistas Vera Fernandes, Joana Cruz, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, entre outros.

Esta "comédia insólita" pretende observar, através do humor, "algumas das particularidades, contradições e absurdos que fazem parte do quotidiano português".

Argumentista e ator, em particular em todas as produções dos Gato Fedorento, Miguel Góis é ainda coautor do `podcast` de humor "Assim vamos ter de falar de outra maneira", com Ricardo Araújo Pereira e José Diogo Quintela.