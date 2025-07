Humoristas retidos no Aeroporto de Maputo

Os humoristas Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murilo Couto foram impedidos pelas autoridades moçambicanas de entrar no país e estiveram retidos no Aeroporto de Maputo.

Gilmário Vemba anunciou o cancelamento de um espetáculo em Maputo depois de ter sido impedido pelas autoridades de entrar na capital moçambicana.



Os três humoristas viajaram de Luanda, na sequênca do espetáculo "Tons de Comédia", realizado no sábado à noite.



Para já, não são conhecidos os motivos que estão na origem desta situação.



Há duas semanas, Venâncio Mondlane e Gilmário Vemba partilharam publicamente um encontro, em Lisboa, exaltando "Anamalala", que em língua macua, falada no norte de Moçambique, significa "vai acabar" ou "acabou".



Esta foi uma expressão usada pelo político da oposição durante a campanha para as eleições de outubro de 2024.



Num vídeo publicado nas redes sociais, Gilmário Vemba diz que aguarda mais esclarecimentos e confirmou o regresso a Lisboa.