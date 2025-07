IA aumenta a satisfação em festivais, aponta estudo do Instituto Miguel Torga em Coimbra

A tecnologia está a contribuir para o prazer que os festivais dão aos espetadores, devido a uma adaptação mais direta aos gostos de cada pessoa e a uma organização mais eficiente, revelou o ISMT.

O contributo ocorre através de `chatbots` que respondem em tempo real, de recomendações personalizadas de artistas, de experiências extramusicais no próprio evento ou de sistemas de bilheteira inteligentes.

"Quando a informação disponibilizada pelo festival é clara, e as aplicações, sites e redes sociais que o integram funcionam de forma eficaz, o público sente-se mais confiante, mais envolvido e mais predisposto a confiar no evento e nas marcas presentes", afirmou o investigador que coordenou o estudo, João Lopes.

Segundo o também professor do ISMT, é precisamente neste ponto que a Inteligência Artificial revela o seu verdadeiro potencial: ao facilitar interações simples, úteis e personalizadas, contribui para uma experiência mais intensa, onde o público sente que cada detalhe foi pensado para si.

O estudo analisou as respostas de festivaleiros portugueses que participaram em eventos onde a IA esteve presente.

Os resultados demonstraram que, quando tudo corre de forma harmoniosa, a perceção que o festival está verdadeiramente empenhado em proporcionar uma boa experiência reforça o vínculo emocional com o evento.

Entre os benefícios identificados, destaca-se a capacidade da IA para reduzir frustrações comuns, como longas esperas ou a falta de orientação para diversas funcionalidades.

Os sistemas inteligentes facilitam o acesso à informação, adaptam-se aos gostos individuais e ajudam o público a gerir melhor o seu tempo, o que contribui para experiências mais personalizadas e positivas.

"A IA não substitui os momentos essenciais de um festival -- a música, os amigos, o ambiente -- mas pode ser o catalisador que transforma um bom evento numa experiência memorável", defendeu João Lopes.

Quando é bem aplicada, com foco na utilidade e na simplicidade dos processos, a tecnologia transmite ao público a ideia de que o festival está atento, preparado e focado para proporcionar qualidade musical, conforto e bem-estar.

"Se a tecnologia acrescenta valor de forma discreta e eficaz, deixa de ser percebida como uma intrusão e passa a ser desejada", defendeu o docente.

Para João Lopes, outro dado relevante do estudo é a ligação direta entre experiências memoráveis e a aceitação da tecnologia, com os participantes que viveram momentos mais marcantes a serem também os que mais demonstraram abertura à utilização de soluções de IA no futuro.

O estudo aponta que investir em Inteligência Artificial é uma vantagem competitiva se a sua aplicação for centrada no utilizador e orientada por critérios de transparência, funcionalidade e relevância.