ICA vai apoiar Porto/Post/Doc

O anúncio foi feito ontem, na abertura do festival internacional de cinema.



A quarta edição do Porto/Post/Doc arrancou com sala cheia, no teatro Rivoli, onde foi exibido, em anteestreia nacional, o mais recente filme de Sofia Coppola: "The Biguiled".



O festival apresenta mais de 70 sessões de cinema, estando prevista a exibição de cerca de uma centena de filmes.



Em competição vão estar doze filmes.



O Porto/Post/Doc decorre, até domingo, em quatro espaços da cidade do Porto: no teatro Rivoli, no cinema Passos Manuel, no bar Maus hábitos e na Escola de Belas Artes.