Ícone da música brasileira Gal Costa morre aos 77 anos

A cantora brasileira foi uma das atrações do festival Primavera Sound, em São Paulo no fim de semana passada, embora a sua atuação tenha sido cancelada. De acordo com a sua equipa, citada na imprensa brasileira, Gal Costa precisava de recuperar de um pequena cirurgia e ficaria ausente dos palcos até novembro.





A cantora brasileira também tinha na agenda dois concertos em Portugal, marcados para novembro em Lisboa e Porto, que haviam sido adiados para o próximo ano devido à cirurgia que realizou.





De nome Maria da Graça Costa Penna Burgos, nasceu a 26 de setembro de 1945, em Salvador, na Bahia, e é considerada uma das maiores cantoras da história da música brasileira e estreou-se, em agosto de 1964, no espetáculo "Nós, por exemplo".





Na década de 1960, a artista fou uma revolução das vozes e costumes na música brasileira. Ainda adolescente, aproximou-se aos baianos Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, com quem integrou o grupo Doces Bárbaros.



Com 20 e poucos anos, Gal Costa participou no albúm "Tropicália ou Panis et Circencis".





Em janeiro de 2016, a edição brasileira da revista Rolling Stone apontou-a como "uma das maiores vozes do Brasil". A imprensa chegou também a descrevê-la como "musa eterna do tropicalismo", que "não parou no tempo".