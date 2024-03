Ideia de português europeu ser preponderante "caiu por terra"

"A miragem que alguns tiveram que eram donos, que a vertente europeia ia ser preponderante caiu por terra", disse à Lusa Lídia Jorge, na terça-feira, à margem da inauguração de uma cátedra com o seu nome na Universidade Federal brasileira de Goiás.

"Qualquer pessoa que é mais ou menos inteligente e se apercebe da realidade compreende que, de facto, aquela ideia mal apropriada de [Fernando] Pessoa que `a minha pátria é a língua portuguesa` - de que isso podia ser uma bandeira de domínio - não é mais", frisou.

A autora portuguesa, recebida por uma sala que se tornou pequena para a multidão de alunos e docentes que a queriam homenagear, afirmou ainda que a língua portuguesa "não é mais uma bandeira de domínio".

"O que nós temos de ter é a alegria de perceber que é uma língua tão forte que aguenta várias variáveis, várias variantes da mesma língua e que se realiza de modos diferentes e, no entanto, mantendo um núcleo tão forte", disse.

Até porque, defendeu, as únicas variáveis existentes entre o português falado nos diferentes hemisférios "são fonéticas, dos sons e algumas flutuações do ponto de vista sintático, morfológico, do ponto de vista semântico, mas são redores".

"Há aqueles que continuam a ter esse preconceito mas esses passarão", frisou.

Em relação à homenagem através da inscrição do seu nome numa cátedra, a autora frisou o "carinho que os brasileiros têm" pelos estudos da literatura portuguesa "que é imensa e que muitas vezes em Portugal não se percebe bem".

"Não se consegue ter a perceção, o impacto que têm os livros literários portugueses aqui no Brasil" disse, acrescentando ainda que Portugal devia "procurar do ponto de vista editorial, do ponto de vista académico corresponder mais a esta ligação que o Brasil faz com Portugal".

A cátedra com o nome de Lídia Jorge na Universidade Federal brasileira de Goiás é a primeira do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua no Brasil a homenagear uma escritora e a nona no país sul-americano.

Poeta, contista e romancista, Lídia Jorge iniciou a carreira com o romance "O Dia dos Prodígios", em 1980. Ao longo dos anos, foi galardoada com vários prémios, incluindo o Grande Prémio de Literatura em Línguas Românicas da FIL (2020) e o Prémio Médicis Estrangeiro (2023).

Mais recentemente, em 2022, escreveu "Misericórdia", a pedido da mãe, internada numa instituição para idosos, no Algarve, que várias vezes lhe pediu que escrevesse um livro com este título.

A história decorre entre abril de 2019 e abril de 2020, data da morte da mãe da autora, que foi uma das primeiras vítimas da covid-19 no sul do país.

Os livros de Lídia Jorge estão traduzidos para diversas línguas, como alemão, galego, búlgaro, castelhano, esloveno, grego, francês, hebraico, húngaro, italiano, holandês, romeno, sueco e inglês, entre outras.