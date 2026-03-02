Identificado quadro de Rembrandt desaparecido desde 1960

Em comunicado sobre a pintura que desapareceu de circulação em 1961 depois de ter sido excluída da obra de Rembrandt e adquirida por um privado, o museu referiu que foram utilizadas as mesmas técnicas de análise que estão a ser usadas na "Operação Ronda da Noite" e feita uma comparação próxima com outras obras do mesmo período.

"Análise de materiais, semelhanças estilísticas e temáticas, alterações feitas por Rembrandt e a qualidade geral da pintura sustentam a conclusão de que é um trabalho genuíno de Rembrandt van Rijn", pode ler-se no texto do museu, que refere que vai colocar o quadro em exibição a partir de quarta-feira.

Citado no mesmo comunicado, o diretor do Rijksmuseum, Taco Dibbits, realçou o quão "maravilhoso é que o público possa saber mais sobre o jovem Rembrandt", que criou este quadro pouco depois de se mudar de Leiden para Amesterdão.

Segundo o museu, a pintura retrata a história bíblica do padre Zacarias, que é visitado no templo pelo arcanjo Gabriel e revela a Zacarias que, apesar da idade avançada, ele e a mulher vão ter um filho, de nome João Baptista.

O quadro voltou ao conhecimento do Rijksmuseum depois de um contacto pelo proprietário.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn nasceu em 1609 em Leiden, nos Países Baixos, e morreu em 1669 em Amesterdão, para onde se mudou cedo na vida. É considerado um dos maiores "contadores de histórias da História da Arte", como lembra a Enciclopédia Britânica.