Ihor Homeniuk. Advogados dos inspetores do SEF insistem em absolvição e vão recorrer

“Mas este foi mais um passo na direção certa”, considerou, porém, a advogada do arguido Luís Silva, Maria Manuel Candal. “Aos poucos nós vamos apurando a verdade e vamos chegando lá. Neste momento, dois dos arguidos foram absolvidos da prática de um crime, do crime de detenção de arma proibida”, e “passámos de uma circunstância em que lhes era imputado um crime de homicídio qualificado para serem, neste momento, condenados por ofensas à integridade física graves qualificadas”.





Já o advogado do arguido Bruno Sousa, Ricardo Sá Fernandes, disse não haver dúvida de que “aquilo que aconteceu ao cidadão ucraniano foi o resultado da ação de muitas pessoas que não estavam aqui a ser julgadas”.“Houve comportamentos anteriores e posteriores àqueles curtos minutos em que os arguidos estiveram com o cidadão ucraniano que devem merecer uma apreciação e, eventualmente, uma censura criminal”, considerou. “Este processo foi organizado esquecendo tudo isso”.Também o advogado do inspetor Duarte Laja, Ricardo Serrano Vieira, avançou que irá recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa. “Estamos com algumas dificuldades de compreensão na medida em que são extraídas certidões porque se pressupõe uma atuação e, se essa atuação está sob suspeita, vem ao encontro daquilo que a defesa sempre tinha dito, de que podia haver outras causas que concorressem para o desfecho”, declarou aos jornalistas à saída do tribunal.