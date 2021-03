Ilda Aleixo. As suas criações vestiram Amália Rodrigues

Para além da voz, Amália Rodrigues destacava-se também pela imagem e com os vestidos que usou nos palcos por todo o mundo. As criações da diva do fado eram da responsabilidade de Ilda Aleixo, que começou por ser a criadora das peças de roupa e acabou como amiga inseparável.