Ilustrador António Jorge Gonçalves vence Grande Prémio da Bienal de Ilustração de Guimarães
O autor, ilustrador e cartoonista António Jorge Gonçalves é o vencedor do Grande Prémio da 5.ª edição da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG), revelou hoje a organização.
O anúncio surge no primeiro dia da bienal, que decorre até 31 de dezembro, estando as 191 obras dos 95 ilustradores candidatos ao Prémio Nacional BIG 2025 expostas no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, distrito de Braga.
Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização refere que o Grande Prémio BIG 2025, no valor de 5.000 euros, foi atribuído a António Jorge Gonçalves, enquanto o Prémio BIG Revelação, no valor de mil euros, coube a António José Lopes.
André Carrilho, Catarina Sobral, Isabel Baraona, João Vaz de Carvalho e Maria Remédio foram distinguidos com o Prémio BIG Aquisição, no valor de 500 euros cada.
"São sete os prémios, num total de 8.500 euros, que integram o Prémio Nacional BIG 2025, dirigido aos artistas que desenvolvem a sua atividade profissional nas áreas da ilustração de imprensa, de livros e de cartazes culturais", explica a organização.
O júri, composto por Emílio Remelhe, Madalena Matoso (vencedora em 2023) e Rudolfo da Silva, sublinhou "a qualidade gráfica do trabalho" apresentado por António Jorge Gonçalves, "reveladora da consistência da sua obra, nomeadamente na desconstrução temática e formal, na diversidade de conteúdo narrativo, na economia de meios, na síntese da composição".
O júri destaca ainda "o impacto da sua produção, os recursos retóricos e a consequente coerência discursiva".
O Prémio BIG Revelação foi atribuído a António José Lopes "pela carga expressiva, pelo diálogo entre diferentes recursos técnicos, retóricos e qualidades narrativas". Segundo o júri, o conjunto de trabalhos "motivou a curiosidade e deixou expectativas sobre o trabalho vindouro".
Os cinco Prémios BIG Aquisição "visam dar continuidade ao acervo municipal de ilustração portuguesa contemporânea, procurando garantir a diversidade e a representatividade, alargando o espetro não só de repertório como também de linguagens. Dada a grande qualidade dos trabalhos apresentados, o júri optou por autores ainda não incluídos no referido acervo", justifica a organização.
O Prémio Carreira BIG 2025, no valor de 10.000 euros e já anunciado, foi atribuído a Cristina Sampaio.
"A diversidade de perfis e as obras selecionadas na 5.ª edição da Bienal de Guimarães reforçam a missão deste evento na divulgação e promoção do diálogo crítico entre ilustradores de várias gerações e expressões artísticas. Estão expostos trabalhos de universos e linguagens visuais distintos, com uma dimensão que lhes é comum - a relevância e pertinência criativa assente na criação de diálogo e questionamento com diferentes públicos e contextos", lê-se no comunicado da organização.
A BIG - Bienal de Ilustração de Guimarães é uma iniciativa da Câmara de Guimarães, com a organização da cooperativa MOTOR - Produção Cultural, com sede em Guimarães, e tem como objetivo dignificar o papel dos ilustradores no desenvolvimento cultural, no campo da edição, livros, revistas, jornais, cartazes, suportes clássicos de comunicação de massas e no domínio das novas tecnologias.