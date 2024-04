Imagens reinterpretadas por artistas contemporâneos em exposição na Lisnave

Com entrada gratuita, a exposição "Portais do Tempo", promovida pela galeria Underdogs em parceria com a Câmara Municipal de Almada, "propõe um diálogo amigável entre fotografias selecionadas por Alfredo Cunha e sete artistas - Ana Malta, Fidel Évora, Inês Teles, Márcio Carvalho, Pedro Gramaxo, Petra.Preta e Raquel Belli -- da primeira geração que não viveu o 25 de Abril pessoalmente, mas que cresceu com este acontecimento na consciência coletiva", lê-se no texto curatorial da mostra.

Os visitantes são convidados "a pensar a revolução e o seu significado, e a forma que o seu legado é evidenciado nos dias de hoje", através dos trabalhos de artistas que "cresceram num Portugal livre graças" ao 25 de Abril de 1974.

Os sete foram desafiados pela Underdogs a "escolher, refletir e dialogar" com as fotografias de Alfredo Cunha, "convidando os visitantes a entrar neste portal do tempo e oferecendo uma leitura nova e pessoal destas imagens e do passado".

As obras, em lonas com sete metros de altura e doze de largura, transmitem diferentes ideias: "desde a esperança de um futuro melhor, a importância da ação coletiva, da comunicação e da solidariedade à liberdade", mas também "a exclusão, a desmistificação dos discursos, a ausência, por vezes, de aprendizagem que conduz a um evidente retrocesso".

"Portais do Tempo", que integra as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, tem curadoria de Pauline Foessel, que em 2010 fundou com Alexandre Farto (Vhils) a plataforma cultural Underdogs.

A mostra abre ao público no sábado às 14:30, estando prevista uma visita guiada com a curadora e os artistas às 15:00, e uma visita encenada com os artistas Isabel Costa e Polido às 16:00.

"Portais do Tempo", que estará patente até 13 de julho, tem também um programa cultural concebido pela plataforma de intervenção através da cultura urbana Iminente.

O programa inclui oficinas, visitas encenadas e uma maratona fotográfica, atividades que são desenvolvidas por artistas que participam na mostra, como Raquel Belli e Fidel Évora, e outros artistas, como Isabel Costa, Polido, Joana Manaças e a fotógrafa Vera Marmelo.

As atividades são gratuitas, mas, com exceção das visitas encenadas, exigem inscrição prévia. As inscrições devem ser feitas através do seguinte email: marcar.cac@cm-almada.pt.