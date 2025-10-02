Imprensa Nacional cria prémio para incentivar criação literária em São Tomé e Príncipe

O "Prémio Literário INCM/Almada Negreiros" vai selecionar "trabalhos inéditos, em língua portuguesa, no domínio da prosa literária, produzidos por cidadãos são-tomenses ou a residir em São Tomé e Príncipe há pelo menos cinco anos, incentivando desta forma a criação literária neste país africano", anunciou a INCM que frisou que este prémio se insere na sua missão "de preservação e divulgação da língua portuguesa".

A obra premiada será publicada pela Imprensa Nacional, a chancela editorial da INCM, e o seu autor será ainda compensado com um prémio no valor de cinco mil euros.

"O júri do prémio INCM/Almada Negreiros é composto pela professora universitária Inocência Mata, pela jornalista e poetisa Conceição Lima - ambas de naturalidade são-tomense - e pelo escritor e editor português Afonso Reis Cabral", referiu.

A instituição explicou ainda que, na primeira edição do prémio, as obras a concurso devem ser apresentadas entre 01 de outubro e 30 de novembro, a sua submissão é `online` e os resultados deverão ser conhecidos em 2026.

"A embaixada de Portugal [em São Tomé e Príncipe] e o Camões -- Centro Cultural Português em São Tomé são parceiros na promoção e divulgação deste prémio", concluiu.