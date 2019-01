Imprensa Nacional edita "A Paleta e o Mundo" de Mário Dionísio e aposta na poesia

Lusa31 Jan, 2019, 18:13 | Cultura

A Imprensa Nacional (IN) com a Casa da Achada - Centro Mário Dionísio vai publicar "uma obra monumental" do escritor, "`A Paleta e o Mundo`, trabalho que pertence ao património nacional e europeu, como referiu Daniel-Henri Pageaux, que a prefaciou numa das edições anteriores", lê-se no plano editorial hoje divulgado.

"A Paleta e o Mundo" teve duas edições, a primeira em dois volumes, com arranjo gráfico de Maria Keil, entre 1956 e 1962, e a segunda, em capa mole, publicada em cinco volumes, entre 1973 e 1974, ambas pelas Publicações Europa-América. Obra "há muito esgotada", esta 3.ª edição, à semelhança da primeira, será ilustrada.

Uma das "apostas fortes" da IN é a poesia, e este ano os portugueses Francisco José Viegas e Daniel Maia Pinto-Rodrigues, assim como o brasileiro Paulo Leminksi verão a sua obra poética reunida na coleção "Plural", que é dirigida pelo poeta e editor Jorge Reis-Sá.

Está ainda previsto a publicação de "Uma Antologia Poética", de Vitorino Nemésio, organizada por Pedro Mexia, no âmbito desta coleção, na qual se editará também "Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio", de José Luís Tavares, vencedor do Prémio Imprensa Nacional-Casa da Moeda/Vasco Graça Moura, no ano passado.

Também a "Poesia" de Sá de Miranda terá uma nova edição, coordenada por José Camões, em parceria com a Universidade de Coimbra.

A Obra Completa de Vitorino Nemésio começou a ser publicada no ano passado, numa parceria entre a IN e a Companhia das Ilhas.

No primeiro semestre deste ano está previsto a publicação de dois volumes, um, reunindo os títulos "Sob os Signos de Agora", "Conhecimento de Poesia" e "Elogio Histórico de Júlio Dantas" e, um segundo, com os textos "Ondas Médias" e "O Segredo de Ouro Preto". No segundo semestre são publicados outros dois volumes, um com a "Poesia (1950-1959)" e outro com "Varanda de Pilatos" e "A Casa Fechada".

De outras personalidades da cultura portuguesa, a IN prossegue a coleção "Biblioteca Eduardo Prado Coelho", com "Crónicas - Política Cultural", que reúne textos publicados, na sua maioria, no jornal Público, entre 1990 e 2006, numa edição de Margarida Lages.

Também as crónicas que Nuno Brederode dos Santos (1944-2017) escreveu ao longo de 17 anos, para o semanário Expresso, serão reunidas em livro, organizado por Maria do Céu Guerra e Maria Emília Brederode dos Santos, numa edição conjunto da IN e dos Livros Cotovia.

Na série de ensaios "Pessoana", dedicada à obra plural de Fernando Pessoa, serão editados os títulos "Os Anos de Vida de Ricardo Reis (1887-1936)", de Nuno Amado, "O Espólio de Pessoa", de Simone Celani, e "Doença Bibliográfica", de João Dionísio.

Outra coleção de ensaios da IN é "Olhares", no âmbito da qual se editará "Uma Conversa Silenciosa", de Eugénio Lisboa, e "Ficções da Memória", que reúne os dois livros de memórias inéditos em Portugal, "Espelho do Príncipe" e "Invenção do Desenho", do brasileiro Alberto da Costa e Silva, que recebeu o Prémio Camões em 2014.

Estes títulos são publicados até março, seguindo-se "O Outro Lado do Desenho", de Fernando Guimarães, a terceira edição de "A Poesia de Jorge de Sena. Testemunho, Metamorfose, Peregrinação", de Jorge Fazenda Lourenço, e "Deixa-as Pousar", de António Mega Ferreira, uma coletânea de estudos e conferências sobre cidades, literatura e música, "onde se fixam, pela primeira vez em livro, textos escritos para intervenções circunstanciais", como se lê no plano da IN.

No âmbito dos 500 anos do início da viagem de circum-navegação, capitaneada por Fernão de Magalhães, no segundo semestre é publicado "A Viagem de Magalhães (1519-1522). O Relato de Antonio Pigafetta sobre a Primeira Volta ao Mundo", numa edição de Xavier de Castro, e "A Expansão Portuguesa", de Luís Filipe F. R. Thomaz.

Na coleção do Museu Casa da Moeda, dedicada ao público infantojuvenil, é publicado "Circum-Navegação".

No âmbito celebrativo, a IN continua a assinalar os seus 250 anos, cumpridos a 24 de dezembro de 2018, e publica "Imprensa Nacional. 250 anos", de Inês Queiroz, Inês José e Diogo Ferreira.

"Trata-se de um estudo inédito que atravessa dois séculos e meio de atividade editorial contínua, passando pela produção artística combinada com a atividade industrial, englobando ainda a história das artes gráficas, da formação profissional e dos seus protagonistas", refere a IN, adiantando que este é "o primeiro de vários títulos", nesta perspetiva comemorativa.

Para "os mais novos", a IN publicará "Tipos Curiosos -- Pequenas Histórias das Letras", de Ricardo Henriques e Madalena Matoso, e "O Que Vem a Ser Isto (um livro sobre o livro)", de Rita Cana Mendes e André Letria.

Ainda na área infantojuvenil, na coleção "Grandes Vidas Portuguesas", em parceria com Pato Lógico Edições, serão publicadas as biografias de Carmen Miranda, Sophia de Mello Breyner Andresen, Sidónio Pais e Mário Soares.

A "Coleção D", dedicada ao design português, continuará a centrar-se nas monografias sobre os principais designers nacionais, com "foco especial para Eduardo Aires".

Na "Série Ph.", de monografias bilingues (português/inglês), coordenada por Cláudio Garrudo, dedicada à fotografia portuguesa contemporânea, estreada no ano passado com os títulos "Jorge Molder" e "Paulo Nozolino", apresentará este ano trabalhos de Helena Almeida (1934-2018) e do luso-brasileiro Fernando Lemos.