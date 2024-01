Inatel projeta para 2026 hotel para refugiados e exilados em Santa Maria da Feira

Criada em 1935 como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Fundação INATEL, hoje tutelada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, desenvolve atividades de valorização dos tempos livres nas áreas do turismo social, da cultura popular e do desporto amador, com profundas preocupações de humanismo e elevados padrões de qualidade, lê-se na sua página na Internet.

Presente em todo o país com uma rede de 27 locais, 17 unidades hoteleiras, um parque de jogos, vários pavilhões desportivos e o Teatro da Trindade, em Lisboa, a instituição tem, segundo o seu presidente, Francisco Madelino, também um histórico de apoio social, como o "verificado na época da descolonização ao 1,2 milhões de portugueses acolhidos e provenientes das ex-colónias".

"A ideia é fazer um hotel integrador, com funções sociais, que reúne públicos normais oriundos de várias nacionalidades, mas também com outras diferenças, e onde possam conviver com pessoas que fazem a sua estadia normal, mas onde também possam estar exilados políticos" descreveu o responsável da fundação.

Todavia, acrescentou, o projeto quer chegar também a outros públicos e está projetado para incluir "residências artísticas", sendo "construído com uma arquitetura inovadora e virada para a sustentabilidade ambiental".

Na fase de angariação de "fundos de inovação social", essa procura, explicou Francisco Madelino, decorre com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, mas sem perder de vista apoios provenientes das "políticas europeias de apoio à integração de públicos com diferenças".

"O objetivo é dentro de dois anos [2026] ter o projeto iniciado", disse.

Relatando que este tipo de projeto já existe em alguns países europeus, o presidente da fundação acrescentou tratarem-se de iniciativas que "misturam a inovação com a organização, com a arquitetura e com os públicos e mobiliza pessoas com militância social na integração e relação entre povos".

Ainda segundo o responsável da fundação, "o investimento, apoios incluídos, para requalificar a estrutura que é da década de 1970, oscilará entre os dois e três milhões de euros".

A Fundação Inatel organiza quarta-feira no Porto a Conferência Cultura para a Inclusão, agendada para as 21:00 nas instalações da Rua do Bonjardim, no Porto.