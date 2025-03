Incêndios na Coreia do Sul combatido por milhares de operacionais

Foto: Jeon Heon-kyun - EPA

Subiu para 27 o número de mortos provocados pelos incêndios, na Coreia do Sul. É o maior desastre deste tipo da história do país e também o que provocou mais vítimas mortais. As chamas ainda estão a lavrar com muita intensidade, principalmente na zona sul, e já obrigaram à retirada de 37 mil pessoas de casa.