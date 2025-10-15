Inéditos de Helena Almeida a partir de hoje na feira de arte Frieze em Londres

A Feira de Arte Contemporânea Frieze Londres, a decorrer entre hoje e domingo, conta com participação de galerias de Portugal, Brasil e Angola, e com uma nova secção dedicada a artistas de diásporas, "Echoes in the Present", centrada em expressões de origem africana, incluindo representantes dos dois países de língua portuguesa.

Em paralelo à Frieze Londres, decorre a Frieze Masters, com foco em obras do século XX, mestres antigos e antiguidades. Os dois certames partilham a localização em Regent`s Park e somam a participação de 280 galerias de 45 países, indica a organização `online`.

Na Frieze Londres, entre 160 galerias de arte contemporânea, estarão presentes as portuguesas Vera Cortês, Madragoa e Pedro Cera, todas com sede em Lisboa, assim como a Galeria Francisco Fino que apresentará, até domingo, a exposição dedicada a Helena Almeida, com cerca de duas dezenas de obras, na secção dos grandes mestres das artes plásticas.

As obras em causa foram desenvolvidas por Helena Almeida no pós-25 de Abril, entre 1974 e 1980, são exemplo da sua técnica mista muito típica, que conjuga fotografia, desenho, fio de crina e tinta, e encontravam-se, na sua maioria, no atelier da artista. Parte delas, segundo a investigação, nunca foram expostas em público.

Esta investigação foi desenvolvida no contexto da preparação da exposição para a Frieze, por uma equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova (Nova FCT), composta pelas investigadoras Élia Roldão, Joana Sobral, Ana Rosalino e Susana França de Sá.

O "amplo estudo" desenvolvido centrou-se na "caracterização material e [na] conservação de um conjunto representativo" de obras "complexas e desafiantes" da artista portuguesa, o que levou à definição de "etapas essenciais" para a sua salvaguarda, indica o comunicado sobre a mostra.

O diagnóstico de cada uma das peças, segundo as investigadoras da Nova FCT, "permitiu identificar os tipos de papéis fotográficos, tintas e montagens mais utilizados por Helena Almeida, definir metodologias seguras de conservação e restauro, recuperar a leitura estética das obras e desenvolver um conjunto de boas práticas para a sua exposição - incluindo as preferências da artista quanto à forma de apresentação em galerias e museus".

Citada pelo comunicado, a investigadora Élia Roldão explica que os resultados do estudo se revelaram "essenciais para compreender as técnicas de produção da artista e a sua seleção intencional de materiais", dos papéis fotográficos às molduras, "em função das explorações estéticas que desenvolveu ao longo da década de 1970".

Esta caracterização também se revelou "determinante para a definição de estratégias adequadas de conservação, restauro e exposição", além de contribuir "para rever e melhorar práticas existentes em instituições públicas e privadas".

Ao "colmatar uma lacuna significativa no conhecimento técnico e metodológico em torno da caracterização, conservação e apresentação deste tipo de obras", o estudo assume "um carácter verdadeiramente pioneiro", defende Élia Roldão.

Quanto às outras galerias portuguesas na Frieze, a Vera Cortês leva obras de Carlos Bunga, Daniel Blaufuks, Gabriela Albergaria, Joana Escoval, João Louro, Daniel Gustav Cramer e Susanne Themlitz; a Madragoa, obras de Luís Lázaro Matos à secção "Focus", dedicada a apoiar galerias emergentes, com menos de 12 anos de vida, que nesta edição da feira reúne cerca de 40 participantes; e a Galeria Pedro Cera, com obras de Gil Heitor Cortesão, Bruno Pacheco, Monica Mays, Anna Hulacová, Antonio Ballester Moreno e Beckhbaatar Enkhtur.

Para a Frieze Masters, a Galeria Perve leva uma exposição de 40 obras da artista moçambicana Teresa Roza d`Oliveira (1945--2019), "a primeira mulher nascida num país de língua portuguesa a ser destaque na secção Spotlight", segundo a galeria de Lisboa.

Nesta edição, a Frieze Londres também irá estrear a secção "Echoes in the Present" ("Ecos no Presente", em tradução livre), com curadoria de Jareh Das, dedicada a ligações entre artistas do Brasil, África e das suas diásporas.

"Estes laços estão enraizados em histórias partilhadas, marcadas pelo movimento forçado dos povos africanos através do Atlântico, e sustentadas por um intercâmbio cultural contínuo", refere o texto sobre a nova secção, publicado no `site` da feira.

Numa seleção de dez artistas, cujo trabalho aborda temas de transformação, apagamento colonial e pertença, em que terra, memória e material estão intimamente ligados, apresentam-se obras de diversas práticas, algumas delas por quatro galerias do Brasil e uma de Angola.

Entre o grupo de artistas selecionados contam-se Aline Mota (Mitre Galeria, de Belo Horizonte, São Paulo, Brasil), Diambe (Galeria Simões de Assis, das cidades de São Paulo, Curitiba, Balneário e Camboriú), Tadáskía (Galeria Fortes D`Aloia & Gabriel, de São Paulo e Rio de Janeiro), Alberto Pitta (Galeria Nara Roesler, de São Paulo, Rio de Janeiro/Nova Iorque), e Sandra Poulson e Lilianne Kiame (Galeria Jahmek Contemporary Art, de Luanda, Angola).

Participam ainda nesta nova secção os artistas africanos Bunmi Agusto (Galeria Tafetá, Londres, Reino Unido), Serigne Mbaye Câmara (Galerie Atiss Dakar, Senegal), Mélinda Fourn e Naomi Lulendo (Galeria Selebe Yoon, Dacar).

Ponto de encontro de colecionadores, curadores, artistas e outros agentes culturais, o evento organiza ainda a Frieze Sculpture, iniciativa de arte pública gratuita com curadoria de Fatos Üstek, a decorrer desde 17 de setembro, nos jardins de Regent`s Park, onde fica até 02 de novembro.

Os resultados da investigação sobre a obra de Helena Almeida foram publicados na revista científica Studies in Conservation, do International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, no artigo "Collecting and Producing New Documentation to Support Curatorial and Conservation Decisions in Helena Almeida`s Mixed-media Photography".