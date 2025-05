Iniciativa "Cinema em Festa" com bilhetes mais baratos em quase todos os distritos

O "Cinema em Festa", previsto entre segunda e quarta-feira, é uma iniciativa anual da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), com a venda de bilhetes a 3,5 euros em todos os filmes que estão em exibição nos cinemas aderentes, da rede portuguesa de exibição.

Fonte da APEC explicou à Lusa que a esta iniciativa aderiram mais de 420 salas de cinema em Portugal continental, Açores e Madeira, à exceção de salas nos distritos de Beja e Portalegre.

"Uma vez que a adesão ao `Cinema em Festa` é voluntária, o facto de dois distritos não estarem abrangidos acontece porque, até ao momento, não houve adesão de salas de cinema nesses locais que têm, normalmente, auditórios que fazem a exibição pontual de cinema", justificou a associação.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), referentes a abril, a exibição de cinema em Portugal conta com 528 salas, com um total de 101.557 lugares, sendo a maior fatia de mercado (41,3%) da exibidora NOS Cinemas.

Fonte do ICA explicou à Lusa que dos 18 distritos de Portugal continental apenas dois - Bragança e Portalegre - não têm recintos explorados por gestão privada, sendo das respetivas câmaras municipais. E Beja "tem apenas uma pequena sala explorada por privados".

Este ano, no "Cinema em Festa" a organização fez uma parceria com a Academia Portuguesa de Cinema para que as longas-metragens nomeadas para o prémio Sophia de Melhor Filme deste ano voltem às salas de cinema durante estes três dias.

Assim, além dos filmes que estão atualmente em cartaz, serão repostos "Grand Tour", de Miguel Gomes, "A Flor do Buriti", de João Salaviza e Renée Nader Messora, "O Teu Rosto Será o Último", de Luís Filipe Rocha, e "Revolução (sem) Sangue", de Rui Pedro Sousa.

Em cartaz continuam outras produções portuguesas, nomeadamente "A Savana e a Montanha", de Paulo Carneiro, "Camarada Cunhal", de Sérgio Graciano, o documentário "O palácio de cidadãos", de Rui Pires, e "Sonhar com leões", de Paolo Marinou-Blanco, que se estreou esta semana.

Na página oficial, a APEC indica que os cinemas aderentes são os das exibidoras NOS Cinemas, UCI, Cineplace, Castello Lopes e Cinema City, e das salas Cinebox (Castelo Branco), Cinema Trindade (Porto), Cinema Ideal e Cinema Fernando Lopes, ambos em Lisboa, Teatro Miguel Franco (Leiria), Auditório Salgado Zenha (Coimbra), Casa do Cinema de Coimbra e Cinemax (Penafiel).

Em comunicado de imprensa, o diretor-geral da APEC, Fernando Ventura, afirma que esta iniciativa pretende "congregar os diversos agentes do cinema em torno de uma iniciativa que contribua para o desenvolvimento das diversas vertentes do Cinema em Portugal, designadamente da realização, produção, distribuição e exibição".

Segundo o ICA, em 2024 um bilhete de cinema custava em média 6,19 euros e a exibição de cinema obteve 11,8 milhões de espectadores e 73,3 milhões de euros de receita de bilheteira.