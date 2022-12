Início do Festival de Luz de Macau adiado uma semana

A Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau indicou que o adiamento se devia a "assuntos ligados à preparação" do festival, que este ano tem um novo nome: Iluminar Macau 2022, de acordo com um comunicado.

A região administrativa especial chinesa, que registou na última semana 21 novos casos de covid-19, anunciou na quarta-feira uma ronda de testes rápidos de antigénio a toda a população, durante três dias consecutivos, a terminar hoje.

O festival, que ia decorrer até 1 de janeiro, inclui quatro obras de "vídeo mapping" em três dimensões, uma delas criada pelo grupo português Ocubo Criativo - Atividades Artísticas e Literárias e outra por um grupo de Xangai, no leste da China.

Numa apresentação à imprensa, em novembro, a DST disse que a obra da equipa portuguesa, chamada "Ponto de partida da integração", ia ser exibida na fachada da Igreja de São Francisco, na ilha de Coloane, e "apresentar a história de Macau".

O festival vai estender-se a oito zonas do território, incluindo hotéis casinos na península de Macau e no Cotai (faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane), uma vez que as seis operadoras de jogo foram "convidadas, pela primeira vez, para colaborarem", disse a DST.