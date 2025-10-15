Autárquicas
"Inquietação. Liberdade e Democracia". Arte contemporânea do Estado em exposição

por Ana Romeu - Antena 1

Foto: Paula Rego, Grande Seca, 1976. Coleção de Arte Contemporânea do Estado (em depósito na Fundação de Serralves) / © Google Art & Culture

Parte da coleção de arte contemporânea do Estado português é mostrada a partir desta quarta-feira em Madrid, na Casa Encendida. Uma exposição que se intitula “Inquietação. Liberdade e Democracia".

Esta exposição junta arte de Portugal e de Espanha, num encontro cultural que celebra a transição para a democracia nos dois países.

"Inquietação. Liberdade e Democracia" é um projeto com curadoria de Paulo Mendes e Sandra Vieira Jürgens, que assinala as comemorações dos 50 anos da transição democrática em Portugal e Espanha.


