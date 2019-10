Instituto Camões assinou protocolo de cooperação com universidade de Nova Iorque

Lusa01 Out, 2019, 07:07 | Cultura

O apoio vai ser dado ao Departamento de Português e Estudos Lusófonos da universidade pública a partir do próximo ano e vai consistir numa transferência anual de 6.000 euros, durante três anos.

Seminários, conferências e projetos de investigação sobre as culturas de língua portuguesa também vão fazer parte do plano de atividades e aproveitamento, que tem de ser estabelecido e aprovado pela universidade.

"Temos uma grande vontade, por parte nossa e da universidade, de darmos um salto qualitativo na nossa cooperação", declarou Luís Faro Ramos.

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua procura promover e dar resposta à procura crescente das aulas de português nos Estados Unidos, nomeadamente num departamento universitário que existe em Nova Iorque desde 2015.

Por outro lado, o presidente do instituto também expressou a vontade de continuar o ensino de português na Escola das Nações Unidas, também em Nova Iorque e de começar a ensinar alunos que não são provenientes de países de língua portuguesa.

O protocolo de ensino de português na Escola das Nações Unidas foi assinado no ano passado, com cooperação do Brasil e com a presença do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres.

O curso de português teve um aumento de quatro inscrições no presente ano letivo e as entidades pretendem arrancar com aulas de português para estudantes que não são luso-falantes até início do próximo ano.

Luís Faro Ramos expressou o desejo que "cada vez mais, haja interesse pelo português daquela escola, porque é um passo muito simbólico, muito importante em termos de estratégia de promoção do português, neste caso, numa escola que tem alunos de cem nacionalidades".

Tendo participado num painel sobre o Dia Europeu das Línguas, Luís Faro Ramos voltou a defender a responsabilidade dos institutos de língua nacional para aumentar a oferta de língua portuguesa nos Estados Unidos.

"Sendo os Estados Unidos um país com uma grande abertura para a diversidade e para o multilinguismo, o que temos de fazer é perceber a abertura e trabalhar em conjunto com as autoridades norte-americanas no sentido de promovermos mais a nossa língua", considerou o presidente do instituto.