Instituto de Defesa Nacional assinala 50 anos com conferências, publicações e coleção exclusiva de selos

"O programa comemorativo que iremos anunciar e que se desenvolverá ao longo do próximo ano, assente essencialmente e propositadamente nas atividades que o Instituto já realiza em permanência, tais como conferências, cursos, estudos, grupos de reflexão e publicações, aos quais iremos associar homenagens e testemunhos que ligarão a memória à modernidade e o passado ao futuro", anunciou a diretora do IDN, Isabel Ferreira Nunes.

A diretora deste instituto, criado a 12 de julho de 1976, falava durante a abertura solene do ano académico do Instituto da Defesa Nacional, que decorreu em Lisboa e foi presidida pelo ministro da Defesa, Nuno Melo.

Além de uma medalha comemorativa do cinquentenário, nesta sessão solene foi lançada uma coleção de quatro selos exclusivos alusivos ao cinquentenário do IDN em colaboração com os CTT -- Correios de Portugal, "um gesto simbólico e duradouro que eterniza no selo a memória desta data".

De acordo com Isabel Ferreira Nunes, a programação terá início com "uma exposição organizada por um grupo de colaboradores do IDN alusivo aos acontecimentos ocorridos em 1976 no plano nacional e no plano internacional".

Será também organizado um ciclo de conferências intitulado «Defesa: Passado, Presente e Futuro»", com uma conferência internacional sobre "infraestruturas críticas e estratégias de resiliência em contexto de gestão de crises", seguida de "um segundo evento sobre ameaças híbridas".

"As comemorações do dia 12 de julho, que é o dia da fundação do IDN, irão ser precedidas por uma conferência conjunta, com a presença de um dos seus antigos diretores, o general Abel Cabral Couto, e o seu primeiro diretor civil, o professor Nuno Severiano Teixeira", também ex-ministro da Defesa, assinalou.

No segundo semestre do ano o IDN vai levar as comemorações até ao Porto, com a organização de duas conferências, e, em novembro, o 8.º Seminário de Defesa Nacional terá como tema "a inovação e a resiliência na Era Espacial".

"Com o objetivo de incrementar o interesse sustentado das gerações mais jovens pelas questões da segurança internacional e da Defesa, o IDN vai lançar, através do curso de Defesa para jovens e do seminário IDN Jovem, o programa "Jovens e Defesa".

No âmbito deste programa, vai ser lançada uma campanha digital sob o lema "50 ideias para o futuro da Defesa", que pretende convidar jovens a pensar esta área de soberania "e a contribuir para uma cultura participativa cívica e informada em matérias de segurança e de Defesa".

Será ainda lançada uma antologia digital sobre os 50 anos do IDN, com testemunhos de personalidades "que marcaram a sua história e a atividade da instituição".

"Estas comemorações não pretendem ser apenas um exercício de memória, mas um ato de renovação. Um tributo àqueles que nos antecederam e um compromisso para os que hão de vir, porque o IDN é muito mais do que uma instituição. É uma ideia viva que determina que pensar a Defesa é servir Portugal", sustentou Isabel Ferreira Nunes.