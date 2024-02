Instrumento "mais importante do mundo". Baixo de Paul McCartney recuperado 51 anos após roubo

Foto: Nick Wass/The Lost Bass Project via Reuters

O baixo estava desaparecido desde 1972, quando foi roubado de uma carrinha em Notting Hill, Londres.



Sem o identificar, a campanha - intitulada The Lost Bass Project - conseguiu localizar o autor do roubo e a pessoa a quem este vendeu o instrumento: um senhorio de um pub em Notting Hill.



O baixo, comprado por Paul McCartney em Hamburgo, em 1961, foi utilizado nas gravações dos dois primeiros discos dos Beatles e em singles como 'Love Me Do' e 'She Loves You'.



Está em bom estado e com o estojo original.