Integrar a partir do grande ecrã, eis o Cinema Paraíso Comunidades

O projeto comunitário, promovido pelo município famalicense e pelo Cineclube de Joane, arrancou em Junho deste ano e na primeira fase é dedicado à comunidade oriunda da Ásia Central - os imigrantes participam diretamente na escolha dos filmes e dos locais de exibição.



Projetado para 3 verões, o Cinema Paraíso Comunidades tem a 24 de Agosto o ponto alto com a exibição do filme premiado no Festival de Cannes "Tudo o que imaginamos como Luz" (sessão no Adro da Capela da Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe às 21:30) e prolonga-se até 2027. No próximo ano será a vez da comunidade cigana de Vila Nova de Famalicão e por fim a comunidade ucraniana.



Pode conhecer em detalhe o projeto Cinema Paraíso Comunidades na entrevista da Antena 1 a Vítor Ribeiro, o diretor do Cineclube de Joane.

