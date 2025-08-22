Integrar a partir do grande ecrã, eis o Cinema Paraíso Comunidades
Chama-se Cinema Paraíso Comunidades e pretende incluir através do cinema as comunidades migrantes e etnias minoritárias do concelho de Vila Nova de Famalicão.
Projetado para 3 verões, o Cinema Paraíso Comunidades tem a 24 de Agosto o ponto alto com a exibição do filme premiado no Festival de Cannes "Tudo o que imaginamos como Luz" (sessão no Adro da Capela da Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe às 21:30) e prolonga-se até 2027. No próximo ano será a vez da comunidade cigana de Vila Nova de Famalicão e por fim a comunidade ucraniana.
Pode conhecer em detalhe o projeto Cinema Paraíso Comunidades na entrevista da Antena 1 a Vítor Ribeiro, o diretor do Cineclube de Joane.