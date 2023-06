Inteligência Artificial vai recriar voz em nova música de John Lennon

Foto: Reuters Marketplace - Press Association - Pictures

O mundo vai voltar a ouvir a voz de John Lennon numa nova canção. O inédito musical vai contar com a ajuda da Inteligência Artificial que vai analisar a voz do do ex-Beattle, retirada de uma antiga cassete para compor uma nova canção.