Ishiguro espera contribuir para uma "atmosfera positiva num tempo incerto"

05 Out, 2017

"É uma honra magnífica, principalmente porque significa que sigo nas pegadas dos maiores autores que alguma vez viveram", afirmou Ishiguro à BBC, ressalvando que o comité do prémio Nobel não o contactou e, como tal, começou por pensar que se tratava de uma partida.

O escritor disse ter a esperança de que o Nobel seja uma força do bem: "O mundo está num momento muito incerto e esperaria que todos os prémios Nobel fossem uma força em prol de algo positivo no mundo".

"Ficaria profundamente comovido se pudesse, de algum modo, ser parte de um tipo de clima, este ano, que contribua para uma atmosfera positiva num tempo muito incerto", afirmou o escritor de "Os Despojos do Dia".

O prémio Nobel da Literatura 2017 foi atribuído ao britânico Kazuo Ishiguro, anunciou hoje a Academia Sueca.

A Academia justificou a escolha de Kazuo Ishiguro, por ser um escritor que, "em romances de grande força emocional, revelou o abismo sob o sentido ilusório de conexão com o mundo".

O escritor britânico de origem japonesa nasceu em Nagasaki, Japão, fixando-se com a família, no Reino Unido, no início da década de 1960. Destacou-se com os primeiros contos, publicados na revista Granta, escreveu para cinema e televisão, é autor de canções. Com "Os Despojos do Dia" venceu o Booker Prize, em 1989.