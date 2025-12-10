Itália. Culinária nacional reconhecida como tesouro cultural da UNESCO

“A prática fomenta a inclusão social, promove o bem-estar e oferece um canal para a aprendizagem intergeracional”, destaca a UNESCO em comunicado, que enaltece a importância da culinária como uma “atividade comunitária que enfatiza a intimidade com a comida, o respeito pelos ingredientes e os momentos compartilhados à mesa”.



O Governo italiano já reagiu. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, saudou o “reconhecimento histórico que honra o povo italiano, celebra a nossa identidade e exalta um estilo de vida amado em todo o mundo”.



A chefe de Governo também destaca o valor da culinária como sendo mais do que “comida ou uma coleção de receitas, mas “cultura, tradição, trabalho e bem-estar”.



Numa outra comunicação, Meloni afirma que o reconhecimento irá dar “um impulso decisivo para alcançar novos patamares”, apesar do país já exportar 70 mil milhões de euros em produtos agrícolas.



A cozinha italiana junta-se assim a 21 outras tradições do país reconhecidas pela UNESCO e que incluem a ópera e a pizza napolitana. Esta distinção da culinária italiana é a primeira do mundo a ser reconhecida como património como um todo, em vez de pratos individuais.



O reconhecimento é resultado de uma campanha de mais de dois anos, promovida pelos Ministérios da Agricultura e Cultura de Itália, como forma de refletir “a ligação entre as paisagens naturais e as comunidades, incorporando a memória, o quotidiano e a cultura das regiões”, de acordo com o ministério da Agricultura.