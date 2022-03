Já estão escolhidos todos os finalistas do festival RTP da canção 2022

A grande final para escolher o representante de Portugal na Eurovisão realiza-se já no próximo sábado. Os vencedores desta segunda semifinal juntam-se aos finalistas já apurados no passado sábado. Ao todo, as 10 canções voltam a pisar o palco do festival no próximo fim de semana.