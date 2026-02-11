James Van Der Beek estrela da série "Dawson`s Creek" morreu aos 48 anos

"O nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz esta manhã. Enfrentou os seus últimos dias com coragem, fé e dignidade", pode ler-se na mensagem, também publicada na conta da sua mulher, Kimberly Van Der Beek.



Em 2024, o ator anunciou que tinha sido diagnosticado com cancro colorretal. Era casado e pai de seis filhos.



Figura de destaque na televisão na viragem do século XXI, James Van Der Beek nunca se desvinculou do papel de Dawson Leery, o adolescente sentimental e obcecado por cinema que cresce com os seus amigos na idílica pequena cidade de Capeside.



Nascido em 08 de março de 1977, filho de um jogador de basebol e de uma bailarina, conseguiu os seus primeiros papéis no teatro e na televisão durante a adolescência.



O sucesso chegou aos 20 anos com a série adolescente "Dawson`s Creek", que foi para o ar entre 1998 e 2003.



A sua fama repentina abriu portas ao cinema ("American Boys", uma comédia dramática adolescente, e "The Rules of Attraction", uma adaptação do romance de Bret Easton Ellis), mas nunca chegou a afirmar-se como ator.



Segundo o próprio James Van Der Beek, para além de alguns "assassinos e psicopatas", os seus outros papéis notáveis são caricaturas de Dawson ou de si próprio (nos filmes "Scary Movie", "Jay and Silent Bob Strike Back" e na sitcom "Don`t Trust the B---- in Apartment 23").



"No geral, abracei o meu passado em vez de o ver como algo a ser descartado", contou ao `site` de notícias de celebridades Page Six em 2011.



Uma das suas últimas entrevistas foi em dezembro à estação norte-americana NBC, na qual falou pela primeira vez sobre a sua possível participação na reunião do elenco da série que o catapultou para a fama.



Van Der Beek foi um dos primeiros a anunciar a sua participação na reunião do icónico elenco da série adolescente, mas, devido ao agravamento da sua doença, teve de cancelar a sua presença.



Estava programado para se reunir com o elenco original para celebrar o legado da série que marcou uma fase crucial na sua carreira.