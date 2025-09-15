Jamiroquai atuam em julho do próximo ano no festival CoolJazz em Cascais

Responsável por temas como "Virtual Insanity", "Space Cowboy" e "Cosmic Girl", a banda liderada por Jason "Jay" Kay, criada na década de 1990, atua em 18 de julho no festival, segundo a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para este "concerto único em Portugal" estarão à venda a partir das 10:00 de sexta-feira, dia 19 de setembro, no `site` oficial do Ageas Cool Jazz.

"Com mais de 30 anos de história e inúmeros êxitos, a banda traz ao festival a sua identidade musical inconfundível. Com Stevie Wonder como inspiração, os Jamiroquai exploraram o jazz na música eletrónica, funk, soul e disco. O resultado é uma carreira preenchida de sucessos que invadiram as pistas de dança durante décadas, com temas como `Virtual Insanity`, `Cosmic Girl`, `Little L` ou `Seven Days In Sunny June`", recorda a promotora.

Ao longo da carreira, os Jamiroquai já atuaram algumas vezes em Portugal, a última das quais em 2018 no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

O festival Cool Jazz regressa ao Hipódromo Manuel Possolo e ao Parque Marechal Carmona, entre 01 e 31 de julho de 2026.

Na edição deste ano atuaram no festival artistas e bandas como Benjamin Clementine, Ezra Collective, Tindersticks, Slow J, Seal, Masego e Gilsons, entre outros.

Cada uma das sete noites de CoolJazz incluiu quatro atuações, divididas por três palcos, começando com as Cascais Jazz Sessions, seguindo com uma primeira parte e o cabeça de cartaz, e terminando com as Late Nights.

O festival Ageas CoolJazz teve também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que aconteceu aos domingos de julho no Jardim da Parada, em frente ao recinto.