Jane Birkin. Cantora e atriz morreu aos 76 anos

As causas da morte ainda não são conhecidas. Recentemente, tinha cancelado vários concertos por motivos de saúde.



Nascida em Londres em 1946, Jane Birkin mudou-se para França

no final da década de 1960.



E em 2016 recebeu o prémio Leopardo de Ouro no Festival de Locarno pela carreira



Com o cantor e compositor Serge Gainsbourg, gravou vários álbuns, incluindo o tema "Je t aime moi non plus" que em 1969 ganhou grande popularidade e motivou polémica



Chegou a ser proibido em vários países, como foi o caso de Portugal.