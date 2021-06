Jardim Botânico do Porto vai receber uma dose extra de magia

Este espaço vai ser transformado, a partir de hoje, numa experiência noturna imersiva. "Magical Garden" é o nome do espetáculo de som, luz, cores e efeitos especiais que convida o público a fazer um percurso pelo Jardim Botânico, para descobrir um novo mundo, entre a realidade e a fantasia.