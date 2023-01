Jeff Beck, 1944-2023. Morreu um dos maiores guitarristas de todos os tempos

O lendário guitarrista Jeff Beck morreu aos 78 anos após “contrair repentinamente meningite bacteriana”, confirmou em comunicado um representante do músico. “A família pede privacidade enquanto processa essa perda tremenda”, acrescentou. Após a divulgação da notícia, multiplicaram-se as reações ao desparecimento do músico que, por duas ocasiões, entrou para o Rock and Roll Hall of Fame - com os Yardbirds e a solo.







No Twitter, o guitarrista, que tocou ao lado de Beck desde os tempos dos Yardbirds, escreveu:Jeff podia canalizar a música do etéreo. A sua técnica era única. A sua imaginação aparentemente ilimitada. Jeff, sentirei a tua falta juntamente com milhões de admiradores”.





The six stringed Warrior is no longer here for us to admire the spell he could weave around our mortal emotions. Jeff could channel music from the ethereal. — Jimmy Page (@JimmyPage) January 11, 2023



Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, também prestou homenagem ao guitarrista: “Com a morte de Jeff Beck perdemos um homem maravilhoso e um dos maiores guitarristas do mundo. Todos nós sentiremos muito a sua falta”.





With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023



Oito vezes vencedor de prémios Grammy, o versátil Beck foi pioneiro no jazz-rock, ajudou a difundir entre a comunidade da guitarra elétrica o efeito fuzz e a riqueza sonora da distorção - com uma técnica que prescindia da palheta e "castigava" o trémolo - e abriu caminho a subgéneros mais pesados, como o denominado rock psicológico ou mesmo o heavy metal, tornando-se um dos "mais influentes guitarristas da música rock", de acordo com publicação norte-americana.





Destacou-se na banda Yardbirds, a partir de 1965, onde substituiu Eric Clapton, e tocou ao lado do de Jimmy Page, fundador dos Led Zeppelin.





Desenvolveu projetos a solo e liderou o Jeff Beck Group na década de 70. Ao longo da carreira tornou-se uma referência musical, tocando ao lado de Sting, Phil Collins, Jon Bon Jovi, Kate Bush e Roger Waters, entre muitos outros.





Protagonizou o sucesso mundial de “People Get Ready”, ao lado de Rod Stewart.





The one and only Jeff Beck and Rod Stewart.



People Get Ready.



Turn it up loud and sing.



This is the sound of the angels.



RIP Jeff. pic.twitter.com/LqS4JIyoyG — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) January 11, 2023



O projeto mais recente de Beck foi o álbum "18", lançado em 2022, acompanhado por uma digressão na Europa e nos Estados Unidos. Com a colaboração do ator Johnny Depp, "18" conta com alguns originais escritos pelo ator e covers de Marvin Gaye, Velvet Underground e Killing Joke.







"Quando Johnny e eu começámos a tocar juntos, isso reacendeu o nosso espírito jovem e a nossa criatividade", disse Beck no lançamento de "18". "Nós brincámos sobre como nos sentimos com 18 anos novamente e por isso demos esse título ao disco".







Beck tinha um seguro para os dedos no valor de sete milhões de libras. Nasceu Geoffrey Beck no ano de 1944, em Wallington, no sul de Londres.