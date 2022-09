Jerónimo convida críticos a aparecem na Festa do Avante! "com olhos limpos de preconceito"

"É preciso vir cá com os olhos limpos de preconceito", respondeu Jerónimo de Sousa, depois de visitar duas exposições no Espaço Central da "Festa".

O secretário-geral do PCP sustentou que uma visita à Quinta da Atalaia "pode levar à compreensão de alguns que olham" para os comunistas como "uma coisa que não é real", ou seja, como sendo pró-guerra da Ucrânia e apiantes do regime russo de Vladimir Putin.

"Independentemente de possíveis reparos críticos", acrescentou Jerónimo de Sousa, a "Festa do Avante!" não é o que pintam: "insisto nisto: é uma festa da paz, não é uma festa da guerra!"

A 46.ª edição do certame político-cultural do jornal comunista e também rentrée do partido vai realizar-se entre hoje e domingo na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal.

Na noite de hoje está previsto um concerto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa para celebrar o centenário do nascimento do Nobel da Literatura português, José Saramago, e antigo militante comunista.