Jô Soares. "O exemplo de como o humor pode ser fonte de cultura", diz Júlio Isidro

"Jô Soares era um homem de uma vastíssima cultura, porque era escritor e com obra feita, diretor teatral, diretor de cinema, guionista, ator, intérprete e, sobretudo, um observador extraordinário do mundo que estava à sua volta", recordou em declarações à RTP.



Júlio Isidro lembrou ainda a amizade de Jô Soares com Raúl Solnado e Nicolau Breyner.