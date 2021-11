João Abel Manta: A Máquina de Imagens pode ser vista na Cidadela de Cascais

João Abel Manta afirmou-se entre uma geração de artistas de meados do século XX, desafiando e retratando o panorama político e social, sendo ainda hoje fonte de inspiração para novos artistas.Exibem-se centenas de peças, algumas inéditas, comprovando a importância de João Abel Manta como interventor gráfico na imprensa periódica e não-periódica no antes e depois da Revolução do 25 de abril.



Pode ser visitada até 16 de​ janeiro, na Galeria de Exposições do Palácio da Cidadela de Cascais.



Esta exposição marca o início da cooperação e parceria entre a Câmara Municipal de Cascais e a Presidência da República para a utilização da Galeria de Exposições do Palácio da Cidadela de Cascais como polo cultural, um espaço de fruição da população que passa a estar formalmente integrado no perímetro do Bairro dos Museus.





Reportagem de Arlinda Brandão.