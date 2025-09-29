João Barrento vence por unanimidade Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho

O júri, que foi constituído pelos escritores, professsores e ensaístas José Manuel Cortês, Maria João Reynaud e Paula Morão, considerou que nesta obra "o autor apresenta sínteses de extremo rigor e de exaustiva informação sobre a poesia portuguesa dos últimos cinquenta anos, e desenha uma rede de referências europeias que enriquecem este panorama", complementando-o "com ensaios monográficos sobre alguns dos mais importantes poetas do período considerado".

O júri realça ainda "uma escrita ensaística densa e elegante".

"João Barrento eleva-se no mais alto grau à memória do patrono deste prémio", conclui o júri, segundo nota enviada pela APCL à agência Lusa.

Esta é a segunda vez que João Barrento recebe o Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho. A primeira vez foi em 1996, com a obra "A Palavra Transversal. Literatura e Ideias no Século XX".

João Barrento nasceu em Alter do Chão, em 1940, foi professor na Universidade Nova de Lisboa, é ensaísta, crítico, cronista e tradutor. Foi agraciado com a Cruz de Mérito Alemã e a Medalha Goethe, além de variados prémios, designadamente o Prémio Camões em 2023.

No ano passado, o vencedor deste galardão, também por unanimidade, foi Diogo Ramada Curto, com a obra "Um País em Bicos de Pés: Escritores, artistas e movimentos culturais".

A data de entrega do Prémio de Ensaio Jacinto Prado Coelho, com o valor pecuniário de 4.000 euros, "será anunciada em breve" nas instalações da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas/Arquivo Nacional Torre do Tombo, que patrocina o galardão.