João Canijo. Governo lamenta morte de figura maior do cinema português contemporâneo

Em comunicado, o realizador é descrito como "figura maior do cinema português contemporâneo, com uma obra que tem tanto rigor formal como intensidade emocional", destacando-se ser "especialmente sensível a captar dinâmicas familiares e personagens femininas".

"A morte inesperada de João Canijo representa uma perda irreparável para a cultura portuguesa. A sua obra - intensa, realista, exigente e profundamente humanista - deixa um legado que nos merece todo o respeito e admiração", lê-se ainda.

João Canijo, que completou 68 anos em dezembro passado, estava a finalizar o mais recente projeto de cinema, o filme "Encenação", assim como a filmagem, há cerca de duas semanas, de uma peça de teatro com ele relacionada.

João Manuel Altavilla Canijo nasceu em 1957 no Porto, onde frequentou o curso de História na Faculdade de Letras entre 1978 e 1980, tendo descoberto a paixão pelo cinema logo de seguida.

No meio iniciou-se como assistente de realização de Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner e Werner Schroeter, entre outros, como recordavam os autores de uma entrevista feita para o projeto "Novas & velhas tendências no cinema português contemporâneo" da Escola Superior de Teatro e Cinema publicada em 2011.