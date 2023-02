João Canijo recebe Urso de Prata no Festival Internacional de Cinema de Berlim

O cinema português recebeu um dos prémios mais importantes do mundo. No Festival Internacional de Cinema de Berlim, o realizador João Canijo conquistou o Urso de Prata com "Mal Viver", filme que retrata a história de uma família de mulheres de varias gerações, fala de mães e da influência que têm nos filhos. Do elenco fazem parte Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida e Vera Barreto.