João Canijo. Seguro lamenta morte do "cineasta maior" que deixa "vazio imenso"

"É com enorme tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento de João Canijo. Parte um cineasta maior, um olhar lúcido e corajoso sobre o mundo, cuja obra nos ensinou a encarar a vida sem complacência, mas sempre com humanidade", pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais do candidato.

Para António José Seguro, os filmes de Canijo "deram voz a silêncios, expuseram feridas e revelaram emoções profundas que permanecerão vivas na memória coletiva".

"A sua ausência deixa um vazio imenso no cinema português e na cultura nacional, mas o seu legado continuará a inspirar, a inquietar e a emocionar gerações", considera o candidato presidencial apoiado pelo PS.

António José Seguro termina a publicação endereçando "sentidos sentimentos, com respeito, gratidão e saudade" à "família, aos amigos e a todos os que com ele [João Canijo] partilharam o caminho artístico e humano".

O realizador português João Canijo morreu hoje, aos 68 anos, disse à agência Lusa fonte da produtora Midas Filmes.

De acordo com a mesma fonte, o realizador morreu perto de Vila Viçosa, distrito de Évora, onde repartia habitualmente residência com Lisboa, não tendo sido adiantada a causa de morte.

João Canijo, que completou 68 anos em dezembro passado, estava a finalizar o mais recente projeto de cinema, o filme "Encenação", assim como a filmagem, há cerca de duas semanas, de uma peça de teatro com ele relacionada.

João Manuel Altavilla Canijo nasceu em 1957 no Porto, onde frequentou o curso de História na Faculdade de Letras entre 1978 e 1980, tendo descoberto a paixão pelo cinema logo de seguida.

No meio iniciou-se como assistente de realização de Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner e Werner Schroeter, entre outros, como recordavam os autores de uma entrevista feita para o projeto "Novas & velhas tendências no cinema português contemporâneo" da Escola Superior de Teatro e Cinema publicada em 2011.

Assinou em 1988 a primeira longa-metragem, "Três Menos Eu", seguindo-se a série televisiva "Alentejo Sem Lei" e, desde então, trabalhou ainda em direção de produção em cinema, encenou para teatro e fez uma série de longas-metragens impregnadas de temas da sociedade portuguesa dos últimos 40 anos, observados a partir do interior de contextos familiares e com personagens femininas marcantes.

Exemplos desse trabalho de observação da realidade, através da ficção, são os filmes "Sapatos Pretos" (1998), "Ganhar a Vida" (2001), "Mal Nascida" (2007), "Sangue do Meu Sangue" (2011) ou "Mal Viver" e "Viver Mal" (2023).

"Mal Viver" valeu-lhe o Urso de Prata, prémio do júri do Festival de Cinema de Berlim, em 2023, ano em que recebeu também um prémio de carreira no festival de cinema Cineuropa, em Santiago de Compostela, Espanha. Foi o candidato de Portugal ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

No último projeto, "Encenação", João Canijo voltou a trabalhar com um elenco de atrizes que entraram em muitos dos filmes anteriores, nomeadamente Rita Blanco, Anabela Moreira, Beatriz Batarda e Cleia Almeida, às quais se juntou Miguel Guilherme.