João Luís Barreto Guimarães recebe o Prémio Pessoa 2022

O presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, destacou na altura a obra do médico e cirurgião, considerando-o “uma voz inconfundível na poesia portuguesa contemporânea desde 1989”, que “se inscreve simultaneamente na tradição lírica portuguesa, tanto na sua nota histórica como intimista, e numa modernidade europeia e anglo-saxónica”.Nascido no Porto, em 3 de junho de 1967, João Luís Barreto Guimarães, que soma cerca de uma dezena e meia de títulos, publicou, em edição de autor, o primeiro livro de poesia, "Há Violinos na Tribo", em 1989. Em 2016, conquistou o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa por "Mediterrâneo" e, em 2020, o Grande Prémio de Literatura dst por “Movimento". O seu mais recente livro, "Aberto todos os dias", chegou às livrarias no passado mês de janeiro.João Luís Barreto Guimarães é também médico e professor de Introdução à Poesia para estudantes de Medicina, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.