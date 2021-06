Jogo amador interrompido por causa da demolição de torres

Um jogo de futebol de equipas amadoras foi interrompido por um motivo invulgar. Os jogadores do Brereton Lion e do Dormans estavam em campo quando foram demolidas as quatro gigantescas torres de arrefecimento da central elétrica de Rugeley. A central contruída em 1966 tinha sido desativada em 2016. Cada uma das quatro torres media 117 metros de altura. No local vai ser construída uma zona residencial.