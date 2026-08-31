Cultura
"John Galliano" já não é tema do Met Gala 2027. Futuro do evento em suspenso
Anunciado no final do mês de julho, o tema do Met Gala 2027 foi oficialmente cancelado, após repercussão negativa. O estilista John Galliano seria a inspiração do evento.
Em comunicado, o estilista britânico anunciou que, “após muita reflexão e discussão com todos os envolvidos”, a exposição em sua homenagem na inauguração do Met Gala 2027 está cancelada.
‘John Galliano’ foi o tema escolhido para a próxima edição do evento e para a exposição inaugural intitulada “John Galliano: horizontes”.
A decisão terá origem nas reações críticas à escolha do tema, considerado controverso por alguns especialistas. Em 2011, o estilista foi afastado do cargo de diretor criativo da Dior e condenado em França por declarações racistas e antissemitas.
"Continuo totalmente responsável pela dor causada pelas minhas palavras no passado, particularmente pela mágoa que causei às comunidades judaica e asiática”, pode ler-se no texto que publicou na página pessoal do Instagram.
O diretor do Metropolitan Museum of Art – The Met – comunicou que o recuo partiu de uma decisão entre as duas partes.
‘John Galliano’ foi o tema escolhido para a próxima edição do evento e para a exposição inaugural intitulada “John Galliano: horizontes”.
A decisão terá origem nas reações críticas à escolha do tema, considerado controverso por alguns especialistas. Em 2011, o estilista foi afastado do cargo de diretor criativo da Dior e condenado em França por declarações racistas e antissemitas.
"Continuo totalmente responsável pela dor causada pelas minhas palavras no passado, particularmente pela mágoa que causei às comunidades judaica e asiática”, pode ler-se no texto que publicou na página pessoal do Instagram.
O diretor do Metropolitan Museum of Art – The Met – comunicou que o recuo partiu de uma decisão entre as duas partes.
Ana Wintour, responsável pela curadoria do Met, demonstrou “total apoio” ao estilista e ao museu.
De acordo com o New York Times, a oposição estaria a acentuar-se entre os norte-americanos nos últimos dias. A imprensa avança, ainda, que alguns parceiros haviam comunicado que não contribuiriam para o evento, caso o tema e a exposição não fossem alterados.
Quinze anos depois, o regresso de Galliano ao universo da moda estava previsto para 3 de maio do próximo ano. O futuro do evento e da exposição fica, assim, em suspenso.
O museu adiantou que os novos detalhes sobre a próxima edição do Met Gala serão anunciados em breve.
Quinze anos depois, o regresso de Galliano ao universo da moda estava previsto para 3 de maio do próximo ano. O futuro do evento e da exposição fica, assim, em suspenso.
O museu adiantou que os novos detalhes sobre a próxima edição do Met Gala serão anunciados em breve.
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