Jorge Palma. Concerto "70 voltas ao Sol" no CCB e na Casa da Música

Jorge Palma sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, este sábado. E na próxima quarta-feira da Casa da Música, no Porto. O músico e compositor leva ao palco o espetáculo que criou, no ano passado, para celebrar o seu próprio aniversário.